Con la pandemia aumentano i pet lover e decolla mercato per animali di compagnia

Roma, 28 giu. (Labitalia) - Il lockdown della primavera 2020, come noto, ha dato una spinta importante alla vendita dei prodotti per animali tramite i canali online. Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, è tornato sul tema per analizzare come e quanto sia variato l'interesse degli italiani in tema di prodotti per animali a partire da gennaio 2019, focalizzandosi sulle tendenze degli ultimi mesi. Diverse analisi testimoniano, del resto, come durante la pandemia sia cresciuta l'attenzione nei confronti degli animali da compagnia. Non solo 3,5 milioni di italiani hanno acquistato un animale domestico durante o subito dopo il primo lockdown, ma anche il mondo delle adozioni è cresciuto del 15% con 8.100 cani e 9.500 gatti che hanno trovato una casa nel 2020 (Fonte Enpa). Le ragioni di questa crescita possono essere molteplici, ma non bisogna dimenticare i benefici derivanti dalla compagnia degli animali, soprattutto durante i lunghi periodi trascorsi in casa. La pet therapy, infatti, è consigliata da molti medici anche per ridurre il senso di dolore fisico, ansia, fatica e persino depressione.

Guardando nel dettaglio i trend, il successo maggiore rispetto all'anno precedente si è registrato nella categoria dedicata all'abbigliamento per cani. Il picco del +356% di ricerche è stato osservato a gennaio 2021, ma la crescita è stata rilevante anche negli altri mesi del 2021. Gli articoli per veterinaria hanno riscosso grosso successo nel marzo 2021 (+61% di ricerche rispetto al marzo 2020, già in crescita del 16% rispetto al marzo 2019). Inversione di tendenza, invece, per gli alimenti, gli accessori e i giochi per cani e gatti che quest'anno mostrano una battuta d'arresto dopo il boom di marzo e maggio 2020. Se l'interesse per l'abbigliamento per i cani è concentrato quasi esclusivamente durante i mesi invernali (in particolare a dicembre 2020), quello per gli articoli di veterinaria è preponderante al fiorire della primavera, tra marzo e aprile (massimo interesse nel marzo 2021). Gli alimenti, gli accessori e i giochi per i quadrupedi da compagnia riscuotono interesse durante tutti i mesi dell'anno, senza una marcata tendenza stagionale. A marzo, con l'inizio della pandemia, sono state ricercate online soprattutto le pappe, rispetto a gennaio 2021 quando ad avere maggiore successo sono stati giochi e accessori.

Royal Canin e Monge sono i top brand per gli alimenti nel 2021: dalle formule ipoallergeniche ai prodotti specifici per i cuccioli, i gusti preferiti sono a base di salmone e di agnello. Ma non si ricerca solo cibo: anche accessori, giochi e molto altro. Dalle lettiere per i bisogni dei gatti ai trasportini, passando per le borse fino ai tappetini specifici per le esigenze dei cani. Si tratta di una serie di accessori indispensabili per rendere migliore la vita dei nostri amici animali: cuscini per cani, cancelletti e rampe da installare in casa e persino localizzatori GPS da applicare ai gatti, per tenerne sotto stretto controllo i movimenti fuori casa. La cura per gli animali non si esaurisce con pappa e giochi. In concomitanza con l'arrivo dei primi caldi e il bisogno di garantire agli animali le necessarie cure di profilassi, come ogni anno è importante far scorta dei migliori articoli veterinari. Advantix, Seresto, Frontline, Nexgard e Bravecto sono solo alcuni esempi degli antiparassitari per cani e gatti più ricercati nelle ultime settimane. Da un po' di anni c'è chi ha pensato a vere e proprie linee originali di abbigliamento ed accessori interamente dedicate ai cani. Tra gli oggetti più cercati durante il 2021, oltre ai più comuni impermeabili e cappotti (non solo per cani di piccola taglia come i bassotti, ma anche di taglia grande come levrieri e boxer), troviamo i paraorecchie, i calzini antiscivolo e addirittura le scarpe per cani, così da garantire il massimo comfort dei nostri amici a quattro zampe.