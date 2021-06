Collegare e proteggere le "cose" che contano di più: Cisco presenta un nuovo portfolio di router industriali 5G per l'IoT Edge

28 giugno 2021 a

a

a

(Milano 28 giugno 2021) - Punti salienti dell'annuncio:

 Il nuovo portfolio di router IoT di Cisco è il più completo del settore e offre connessione affidabile in qualsiasi contesto e per qualsiasi utilizzo IoT Edge, il tutto con una gestione estremamente semplice.

 La nuova gamma di router permette di modulare la rete a seconda delle esigenze attuali e future grazie a numerose tecnologie di accesso, incluse quelle Wi-Fi 6, 5G, 4G, Private LTE, FirstNet e Wi-SUN.

 Importanti brand di tutto il mondo, tra cui Landis+Gyr, stanno collaborando con Cisco per unificare le reti edge e ampliare le implementazioni IoT.

Milano, 28 giugno 2021 — Cisco (NASDAQ: CSCO) presenta una nuovo portfolio di

Per gran parte delle aziende, l'opportunità di migliorare efficienza, customer experience e risultati di business, si realizza con i dati generati all'edge proprio perchè l'edge è il "luogo" in cui le aziende e i loro clienti operano e generano profitti. L'edge è ovunque - dalle sottostazioni di servizio e condutture, fino alle strade e alle auto della polizia e agli autobus che le percorrono. Secondo Gartner, il 75% dei dati sarà generato al di fuori del data center, proprio in questi ambienti periferici

Un unico edge grazie ai router Cisco per gli ambienti industriali

Sia che si tratti di collegare chioschi POS (point-of-sales) o una parte di dispositivo in remoto, i diversi utilizzi dell'edge hanno esigenze tecnologiche diverse. In genere, le aziende collegano questi ambienti in modo isolato creando però un'architettura di rete frammentata, maggiormente vulnerabile in termini di sicurezza e con dati isolati. Poiché le aziende stanno accelerando la digitalizzazione, hanno bisogno di semplificare la gestione e la sicurezza dei dispositivi di rete ed edge.

"Cisco è l'unico vendor ad offrire una rete che si estende dall'azienda all'edge industriale, con un'architettura che fornisce visibilità, automazione e sicurezza completa, da campus e filiali a sottostazioni, sedi operative remote, flotte, risorse connesse in movimento e altro ancora", ha dichiarato Vikas Butaney, VP/GM di Cisco IoT.

Il nuovo portfolio include:

-Tre nuovi Catalyst 5G Industrial Routers per la connessione sicura delle risorse fisse e mobile: questi nuovi router sfruttano tutta la potenza del sistema operativo Cisco IOS XE per estendere la rete aziendale e SD-WAN all'edge. Questa architettura unificata offre ai team IT e operational, strumenti omogenei, elimina la necessità di formazione del personale sull'utilizzo di nuovi dispositivi e garantisce sicurezza completa. I nuovi router Catalyst sono modulari e integrano il processo di elaborazione dei dati in prossimità dell'edge di rete, proprio dove vengono generati.

-Una nuova serie di Cisco IoT Gateway per connessioni indoor e outdoor adattabili ad ogni situazione: forniti insieme

Modularità e adattabilità senza precedenti per gestire un futuro 5G e oltre

Poiché le aziende hanno bisogno dei dati, aumenteranno il numero di dispositivi connessi e le applicazioni supportate. Con il proliferare del 5G, del Wi-Fi 6 e delle nuove tecnologie, l'edge deve essere in grado di adattarsi rapidamente e di poter gestire il futuro.

Il nuovo portfolio di Catalyst di Cisco offre la scalabilità, la flessibilità e la sicurezza per adattarsi alle evoluzioni future e alle nuove applicazioni che si renderanno necessarie. Offre un'ampia scelta di moduli - tra cui 5G e LTE per reti cellulari pubbliche o private, applicazioni di sicurezza pubblica come FirstNet, DSL, Wi-SUN - e storage aggiornabile. Inoltre, la nuova gamma di soluzioni permette di aggiornare la CPU e la batteria in tempo reale.

"I clienti hanno bisogno che il nostro hardware sia operativo per 7-10 anni nei loro ambienti operativi. Questa modularità elimina tutto il ciclo di sostituzione per trarre pieno vantaggio dal 5G e da tutto ciò che verrà in futuro", ha aggiunto Vikas. "Oggi i clienti possono trarre pieno beneficio dalle nuove tecnologie e ottimizzare i loro investimenti in ottica futuro".

Sicurezza end-to-end integrata con visibilità negli ambienti operativi

Man mano che le reti industriali e aziendali convergono con più risorse connesse, la minaccia di esposizione ad attacchi all'edge aumenta, creando sfide sempre più complesse in termini di sicurezza informatica.

Il portfolio di router Catalyst industriali, basato sull'innovativa architettura di cybersecurity di Cisco, unica nel suo genere, offre una strategia olistica per gestire la sicurezza in ambienti IT e OT isolati. Integra inoltre la soluzione

I nuovi router industriali Cisco Catalyst sono già disponibili.

" Gestire la complessità dell'industrial edge è una sfida, in molteplici casi d'uso - ognuno dei quali ha diversi protocolli, requisiti di connettività e di sicurezza. Di conseguenza, spesso, i fornitori coinvolti sono molteplici, dando luogo a reti isolate, maggior tempi di manutenzione e rischi per la sicurezza informatica. Mettere ordine e avere un unico edge può essere la porta d'ingresso per una vera trasformazione. Approcci come quello offerto dal nuovo portfolio di router industriali di Cisco, semplificano la gestione di tale complessità, in modo sicuro e su larga scala". — Kevin Prouty, Group Vice President for IDC Energy and Manufacturing Insights.

“Per supportare adeguatamente le infrastrutture critiche, le utility hanno bisogno di prodotti di rete che garantiscano una lunga durata, supportino standard aperti per evitare il vendor lock-in e potenzino la sicurezza grazie una profonda integrazione con i loro sistemi aziendali. Unificando le funzionalità di routing in tutto il loro portfolio con modularità, supporto per lo standard Wi-SUN e una scelta di tecnologie cellulari pubbliche e private, Cisco offre la piattaforma affidabile, scalabile e a prova di futuro che i nostri clienti delle utility richiedono.” — Tim Weidenbach, SVP of Technologies, Landis+Gyr

" Grazie alla nuova serie di gateway cellulari, Cisco èoffre la soluzione IoT più completa per i mercati verticali industriali," — Mike Finley, President & COO, INS

Risorse a supporto:

- Blog:

- Blog:

- Blog:

-

-

-

-

-

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su

Ufficio Stampa

Cisco

Marianna Ferrigno

Email:

Prima Pagina comunicazione

Marzia Acerbi

Email: [email protected]

________________________________________