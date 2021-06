Cinema: Titanus, Stefano Bethlen nominato direttore generale

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Titanus S.p.a. annuncia la nomina di Stefano Bethlen come nuovo direttore generale a partire dall'1 luglio. Fondata a Napoli nel 1904 da Gustavo Lombardo, poi condotta all'apice del successo dal figlio Goffredo fino agli anni duemila, ed ora nelle mani del nipote Guido Lombardo, Titanus è la più antica casa cinematografica italiana. Con sede a Roma, dove sono presenti anche gli studi di produzione cine-televisiva Titanus-Elios, la Titanus è la più celebre fabbrica italiana di 'immagini in movimento' che continua a produrre emozioni per tutti gli appassionati.

Caratterizzata fin dagli inizi da una politica produttiva all'avanguardia, basata sulla ricerca e la sperimentazione, la Titanus è diventata in breve tempo il marchio di riferimento di centinaia di film. La sua library, che conta oltre 370 titoli, racchiude opere che hanno fatto la storia del cinema e rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale: dal neorealismo italiano ('Rocco e i suoi fratelli', 'La Ciociara'), alla trasposizione cinematografica di romanzi letterari di incalcolabile successo ('Il Gattopardo'), fino ai lungometraggi cult-horror di Dario Argento e alle pellicole nazionalpopolari come 'Poveri ma belli' o, ancora, il filone comedy-poliziesco che ha consacrato Bud Spencer tra le star italiane più apprezzate all'estero. Ai successi italiani si aggiunge la distribuzione di importanti film stranieri come 'Apocalypse Now' e 'C'era una volta in America' che hanno contribuito a rendere la Titanus un'icona anche a livello internazionale.

Stefano Bethlen approda alla Titanus come direttore generale dopo una carriera in The Walt Disney Company Italia iniziata nel 2003. Nel corso degli anni Bethlen ha assunto ruoli di sempre maggiore rilievo passando da Theatrical Business Manager per Italia, Turchia, Russia e Grecia, fino a diventare Head of Theatrical Distribution and Marketing e quindi Chief Marketing Officer. Dal 2016 al 2019, nel ruolo di CMO, Stefano Bethlen ha gestito a 360 gradi il business di tutte le franchise Disney, determinandone la crescita e l'aumento del fatturato, così come i piani di marketing e comunicazione integrata di tutte le linee di business dell'azienda, fino al riposizionamento e rilancio in Italia dei brand Marvel e Star Wars. Un bagaglio di esperienza forte anche delle strategie di distribuzione di centinaia di titoli Disney, Pixar, Marvel e Star Wars che lo hanno portato a collezionare grandi risultati anche al box office.