Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Con Draghi abbiamo ritrovato una centralità europea ma questa centralità ha bisogno che vada avanti una ricostruzione del sistema politico italiano e non c'è nessuna ragione per cui non ci sia in Italia quel movimento politico centrale decisivo in tanti altri paesi europei". Così Sandro Gozi alla presentazione del suo libro 'Il Bersaglio'.