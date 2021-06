CASINO ONLINE e il gioco sicuro certificato da AAMS

28 giugno 2021 a

(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021. Sempre più italiani si divertono con il gioco a distanza e scegliere i migliori casino online è l'unico modo per farlo senza rischi.

In Italia giocare nei casinò virtuali è legale, infatti il settore del gioco è regolamentato dallo Stato. Attraverso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'intero comparto viene controllato, in modo che ogni attività possa essere praticata in sicurezza.

I casinò legali, detti casinò ADM o casino AAMS, sono i soli che offrono tutte le garanzie per il gioco sicuro ai giocatori. Quindi,

I rischi del gioco online

Per capire quanto il fattore sicurezza nei casino virtuali sia rilevante, bisogna comprendere quali rischi sono connessi alle attività di gioco online. Alcuni sono comuni anche alle altre attività che si svolgono sul web, altri sono caratteristici del gioco:

• Rischi connessi gestione di dati personali e documenti

• Rischi connessi alle transazioni economiche (versamenti e prelievi)

• Rischi connessi alle attività di gioco (giochi non sicuri, dipendenza dal gioco)

Per giocare online bisogna comunicare dati personali, inviare documenti, utilizzare carte di credito o altri sistemi di pagamento. Inoltre bisognerà affidarsi a software di gioco che determineranno vincite o perdite. Per finire, il gioco online come tutte le attività di gioco d'azzardo può provocare dipendenza, la cosiddetta ludopatia. Tutti questi ambiti possono presentare delle problematiche.

Giocare in sicurezza nei migliori casino online

Rivolgersi ai casino online AAMS permetterà di essere al riparo dai rischi individuati e assicurerà un'esperienza di gioco divertente e coinvolgente.

I casinò legali, e tra questi i migliori casino online, prestano particolare attenzione al tema della sicurezza, sotto i diversi aspetti:

• Sicurezza dei dati – Attraverso l'utilizzo di protocolli di crittografia SSL

• Sicurezza delle transazioni – Grazie a metodi di pagamento sicuri

• Sicurezza dei giochi – Con il monitoraggio dei software di gioco e RNG

Fondamentalmente i casino AAMS, proprio in virtù della licenza per operare in Italia, offrono tutte le garanzie di sicurezza richieste dalla legge italiana. Ma vi sono siti che eccellono e che fanno di più, prestando particolare attenzione a questi aspetti.

Le certificazioni di sicurezza dei migliori casino online

Come capire se un casinò presta particolare attenzione al tema della sicurezza? Un modo rapido e alla portata di tutti è quello di verificare se il sito abbia delle certificazioni extra.

Per farlo si può dare un'occhiata alla homepage, dove generalmente i migliori casino online riportano i loghi di organizzazioni indipendenti. Si tratta di enti che effettuano controlli sulla sicurezza nei vari ambiti e la certificano.

Per la sicurezza dei dati, valgono le certificazioni di Symantec, Comodo, DigiCert, Thawte, Rapid SSL. Per citarne alcuni. Relativamente alla sicurezza dei software di gioco, i loghi di enti come eCogra, GLI, iTechLabs, TST, sono ottimi biglietti da visita.

La promozione del gioco responsabile nei migliori casino online

Tutti i migliori casino online legali in Italia espongono anche il logo del Gioco Responsabile. Come abbiamo accennato le attività di i gioco online e offline possono provocare la nascita di dipendenze. Promuovere il gioco come un'attività responsabile volta all'intrattenimento, serve proprio a evitare il rischio di ludopatia.

Anche in quest'ambito alcuni casinò sono migliori di altri, in quanto prestano particolare attenzione a questo aspetto.

Si tratta dei siti che aderiscono ad associazioni come:

• G4 – Global Gaming Guidance Group

• GamCare

• BeGambleAware

Gli strumenti per la tutela dei giocatori

Un ambiente virtuale che miri alla diffusione di una cultura di gioco consapevole caratterizza i migliori casino online. I casinò AAMS sono tenuti a informare correttamente i giocatori sui rischi relativi al gioco, e a fornire loro specifici strumenti di supporto.

Tra questi rientrano:

• Sezioni informative complete

• Test di auto valutazione

• Limiti di puntata

• Limiti di ricarica

• Assistenza per il gioco problematico

• Strumenti per l'autoesclusione

Alcuni di questi strumenti mirano a favorire nel giocatore una sorta di auto consapevolezza della propria modalità di gioco. I limiti fanno sì che ciascuno possa fissare un budget o un tempo di gioco, che il casinò aiuterà a rispettare. Le risorse informative, i test, l'assistenza possono offrire un supporto nell'individuazione dei problemi legati al gioco. Come extrema ratio nei casinò legali vi è la possibilità dell'auto esclusione.

Autoescludersi da gioco online

Nel momento in cui un giocatore ritiene di avere un problema che non riesce a gestire da solo può ricorrere all'auto esclusione dal gioco. Tutti i casinò online legali in Italia devono offrire ai loro iscritti la possibilità di auto escludersi. Basterà compilare un modulo presente sul sito del casinò.

Grazie al RUA, il Registro Unico per le Autoesclusioni, il provvedimento di esclusione dal gioco si estenderà automaticamente a tutti i siti legali.

Sebbene possa apparire abbastanza estrema, l'autoesclusione in molti casi è l'unica soluzione possibile. Questa può essere temporanea, ad esempio 30, 60 o 90 giorni, o a tempo indeterminato. Durante il periodo di tempo di auto esclusione, il giocatore non potrà aprire nuovi conti di gioco, né accedere a quelli già attivi. Ma avrà comunque la possibilità di revocare l'auto esclusione, e potrà farlo anche dal sito ufficiale dell'ADM.

