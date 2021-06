Calcio: ecco I'm Zlatan, il film sulla vita di Ibrahimovic

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - Un minuto di trailer, primissimo assaggio regalato dallo stesso Zlatan Ibrahimovic. Scorre il countdown per l'uscita di "I am Zlatan", film atteso in Svezia il prossimo 10 settembre e distribuito in Italia da Lucky Red. Si tratta della piccola ispirata dall'autobiografia del fuoriclasse svedese ("Io, Ibra"), pubblicata nel 2011 e scritta da David Lagercrantz insieme all'attaccante del Milan. L'anticipazione l'ha regalata proprio Zlatan attraverso i propri canali social, film atteso in autunno ma del quale ora conosciamo qualche passaggio: nei 60 secondi di trailer, infatti, scorrono alcuni momenti chiave della sua carriera dai primi calci al pallone alle giovanili nel Malmö fino al salto nell'Ajax.

Non è tutto: le prime immagini di "I am Zlatan" registrano anche la presenza di alcune figure chiave nella parabola di Ibrahimovic. Si intravedono Mino Raiola (interpretato nel film da Emmanuele Aita) e Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus che portò lo svedese alla Juventus dall'Ajax nel 2004. Era già nota invece la regia e il cast del lungometraggio, scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz e diretto da Jens Sjorgen. Chi interpreterà Ibra sono invece Dominic Bajraktari Andersson (dagli 11 ai 13 anni dello svedese) e Granit Rushiti, attore che impersonerà l'attaccante rossonero dai 17 ai 23 anni.

Le riprese erano iniziate a ottobre 2020 tra la Svezia e Amsterdam, ovvero la prima tappa all'estero nella carriera del giocatore. Coinvolto ovviamente nel progetto proprio Zlatan, che ha offerto la sua consulenza nella stesura della sceneggiatura. Da ricordare come lo stesso Ibrahimovic, infine, reciterà nelle vesti di attore nel nuovo film di Asterix e Obelix: il nome del suo personaggio sarà "Antivirus".