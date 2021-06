Assolombarda: Gerardini nuovo presidente della Piccola Industria

28 giugno 2021 a

a

a

Milano, 28 giu. (Adnkronos) - Il Comitato Piccola Industria di Assolombarda ha eletto Paolo Gerardini nel ruolo di Presidente per il quadriennio 2021 - 2025. Nato a Milano nel 1965, Gerardini è onsigliere Delegato di Microsys, società di consulenza informatica che da più di 20 anni aiuta le aziende ad affrontare le sfide dell'innovazione digitale.

Gerardini ha subito delineato le priorità della squadra di presidenza a favore della Piccola Industria, a cominciare dall'impegno volto a sostenere le piccole imprese a cogliere le opportunità del Pnrr, ma anche a promuovere il loro sviluppo, attraverso l'investimento in innovazione, trasferimento tecnologico, transizione digitale ed ecologica, formazione, internazionalizzazione.

Della squadra, in qualità di vicepresidenti, sono stati eletti: Elena Angiolini Massironi (Massironi Carni) con delega a Lavoro, Politiche attive, Semplificazione, Fisco; Renato Cifarelli (Cifarelli) con delega a Organizzazione PI, Microimpresa; Pierfabio Garavaglia (Status) con delega a Tutela del made in Italy, Filiere; Mattia Macellari (C.A.T.A. Informatica) con delega a Transizione digitale, Innovazione, Conferimento tecnologico; Marzia Maiorano (Mida service) con delega a Capitale Umano, Scuola e Formazione. Paolo Gerardini entra anche di diritto, come Vicepresidente, nel consiglio di presidenza di Assolombarda con la delega al Credito.