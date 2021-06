Cerceri: Salvini, 'bizzarro arrestare agenti, più rispetto per forze dell'ordine'**

28 giugno 2021 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Mi sto informando sugli arresti degli agenti della Polizia penitenziaria a Santa Maria Capua Vetere che repressero una delle troppe rivolte nelle carceri italiane. Che a essere arrestati siano i poliziotti che hanno difeso se stessi e il proprio lavoro è bizzarro. Poi si è innocenti fino a prova contraria, però a me piacerebbe che ci fosse più rispetto per il lavoro delle forze dell'ordine". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, durante 'Non stop news'.