Tennis: Kerber su ipotesi ritiro, 'amo questo sport e voglio continuare a giocare'

27 giugno 2021 a

a

a

Londra, 27 giu. (Adnkronos) - La tedesca Angelique Kerber, ex numero uno del tennis mondiale, ha escluso l'intenzione di ritirarsi, secondo un'intervista pubblicata oggi dal portale "t-online.de". Kerber, 33 anni, la migliore tennista in Germania, ha detto che le viene spesso chiesto della pensione. Tuttavia, un giorno prima dell'inizio del Grande Slam di Wimbledon, ha sottolineato: "Amo il tennis. Il mio cuore e la mia passione rimangono con lui". Tuttavia, ha chiarito che mentirebbe se dicesse che non pensa a come sarà la fine della sua carriera. Kerber ha appena vinto ieri il torneo di Bad Homburg in Germania, il suo primo titolo dopo il trionfo di Wimbledon tre anni fa.

"Se mai sentissi che non posso più o voglio continuare, allora prenderò questa decisione per me stessa. Chi mi conosce sa che non lo farò dall'oggi al domani, ma che mi lascerò guidare da ciò che sento e dal mio cuore", ha detto la Kerber. Oggi, l'ex vincitrice dell'Australian Open e degli Us Open vuole vincere un altro grande torneo. "Anche i Giochi Olimpici di Tokyo sono vicini. Una finalissima in uno stadio gremito sarebbe un sogno, ma non farò dipendere la fine della mia carriera dalla vittoria o meno di qualcos'altro", ha chiarito. La tedesca ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016.