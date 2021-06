Olimpiadi, Serena Williams non andrà a Tokyo

27 giugno 2021 a

Londra, 27 giu. (Adnkronos) - Serena Williams non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. La 39enne, che ha quattro medaglie d'oro e ha fatto il suo debutto ai Giochi di Sydney nel 2000, in precedenza aveva detto di essere riluttante ad andare perché non avrebbe potuto portare con sé la figlia di tre anni Olympia. Parlando alla sua conferenza stampa pre-Wimbledon, la Williams ha detto: "In realtà non sono nella lista olimpica, non che io sappia. Se è così, allora non dovrei esserci".

La campionessa statunitense non ha offerto spiegazioni dettagliate: "Ci sono molte ragioni per cui ho preso la mia decisione olimpica. Non mi va di parlarne oggi. Forse un altro giorno. Mi dispiace". La Williams si unisce a Rafael Nadal e Dominic Thiem, altri due big del tennis che diserteranno Tokyo. Roger Federer e Novak Djokovic non si sono ancora impegnati a partecipare.