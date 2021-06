Milano: Comune, rinasce il mercato coperto di piazza Prealpi (2)

27 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Nello specifico il mercato comunale coperto di piazza Prealpi si trova in una "condizione di degrado", come spesso segnalato dalla cittadinanza e dal Municipio 8, a causa della progressiva cessazione delle attività commerciali presenti e alle conseguenti carenze manutentive. Ad oggi sono attivi in loco solo 12 operatori su una capienza di 35 stalli, situazione che rende la struttura inutilizzata per circa 2/3 dei suoi spazi commerciali. Risulta pertanto urgente un consistente intervento di ripristino strutturale e un adeguamento impiantistico e funzionale.

Necessario anche l'avvio di un'azione di valorizzazione e riqualificazione della struttura con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una realtà polifunzionale che, pur permanendo un presidio di carattere commerciale, grazie ad un nuovo e più adeguato mix di attività possa assolvere anche a una innovativa funzione aggregativa per gli abitanti del quartiere. Le proposte progettuali, da sottoporre al vaglio dell'amministrazione, dovranno prevedere un mix di attività opportuno a conciliare l'offerta commerciale, comunque prevalente, con la realizzazione di iniziative sociali, culturali, aggregative e ricreative.

La struttura verrà data in concessione per la durata di 20 anni, tempo utile a garantire all'ammortamento dei costi per la riqualificazione. Il canone a base d'asta per il mercato coperto di piazza Prealpi è di 17.500 euro annui. Saranno a carico del soggetto assegnatario tutti i costi degli interventi sulla struttura e di adeguamento impianti. Lo stesso soggetto dovrà impegnarsi a impiegare il personale occupato presso le imprese già presenti all'interno del mercato. La proprietà dell'immobile rimarrà sempre di pertinenza dell'Amministrazione. Nelle prossime settimane su www.comune.milano.itnella sezione bandi e gare, sarà possibile trovare tutte le informazioni e la documentazione per presentare idee e progetti per la riqualificazione del mercato di piazza Prealpi.