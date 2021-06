Fisco: Bernini (Fi), 'rinvio cartelle è minimo sindacale'

27 giugno 2021 a

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Con 263 scadenze fiscali che incombono entro fine luglio, la nuova sospensione del rinvio delle cartelle e la proroga dei versamenti dell'autotassazione di fine giugno sono il minimo sindacale". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

"Forza Italia farà di tutto per arrivare all'intero anno di pace fiscale per i milioni di imprese che hanno subito i danni più gravi dai lockdown. A questi contribuenti lo Stato deve garantire non solo il tempo per ammortizzare almeno in parte le perdite: servono certezze e semplificazioni. Invece, va nella direzione esattamente opposta la circolare dell'Agenzia delle Entrate diramata venerdì per chiarire, ma è un eufemismo, come si compila la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: una giungla di ben 539 complicatissime pagine in cui Caf e professionisti si dovranno districare per determinare l'entità delle imposte da versare. La riforma fiscale servirà anche per porre rimedio a queste anacronistiche sovrastrutture”, conclude.