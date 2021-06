27 giugno 2021 a

Milano, 27 giu. (Adnkronos) - Sono 119 i nuovi casi di positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, zero quelli registrati in provincia di Sondrio. In provincia di Milano si registrano 47 casi, 12 a Brescia e 11 a Monza e Brianza. Seguono Varese (9), Bergamo (8), Cremona (6), Lodi (5) e Mantova (4), 2 casi per ciascuna delle province di Lecco, Como e Pavia. I dati sono diffusi dalla Protezione Civile.