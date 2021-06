Musica: è morto il trombettista Jon Hassell, visionario creatore del 'Quarto Mondo'** (2)

27 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Jon Hassell ha all'attivo collaborazioni con Brian Eno, David Sylvian, Talking Heads, Manhattan Transfer, k.d. lang, Ani di Franco e David Byrne. Ha inoltre scritto o collaborato alla stesura di partiture per spettacoli teatrali ("Sulla Strada"), film e balletti. Nel 2005 ha pubblicato "Maarifa Street", con la collaborazione di Paolo Fresu alla tromba e Dhafer Youssef alla voce.

Nel 2009 è tornato ad incidere per l'etichetta tedesca Ecm pubblicando l'album "Last Night the Moon Came Dropping Its Clothes in the Street", il cui titolo è tratto da una poesia di Gialal al-Din Rumi, il fondatore della confraternita dei dervisci rotanti.

(di Paolo Martini)