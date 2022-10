M5S: Morra con Grillo, 'in tanti pronti a iscriverci a club amici mulini a vento'** (2)

27 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Ma è il suo animo che pregiudica la corretta interpretazione di quanto avvenuto: non rischiando nulla ed avendo sempre l'ultima parola da proferire, come i saccenti che approvano o criticano tutto, senza aver mai provato a fare alcunché, valutano ogni atto altrui come puerile se non conforme a quanto da lui stesso desiderato.

Per questo si deve fare capire ai folli, ai tanti e tanto vituperati bambini incontinenti secondo il giudizio di questi saccenti, a coloro che credevano nel giallo -il colore che nel Medioevo era associato ai matti- che son folli solo agli occhi di cinici spregiudicati e capaci di ottenere solo vantaggi per sé e mai per gli altri. Cari folli, caro folle, in Italia e non solo siamo in tanti che vogliamo iscriverci al club degli amici dei mulini a vento! Perché se si vuole cambiare il mondo un utopista folle riesce molto di più di realisti opportunisti...", conclude il presidente della Commissione Antimafia.