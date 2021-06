26 giugno 2021 a

Eastbourne, 26 giu. -(Adnkronos) - Lorenzo Sonego ko in finale al torneo Atp 250 di Eastbourne (erba, montepremi 547.265 euro). L'azzurro, numero 27 del mondo e terza testa di serie, cede in finale all'australiano Alex De Minaur, numero 18 del ranking Atp e 2 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6 (7-5) in due ore e 40 minuti.