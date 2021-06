Fdi: De Corato, 'raccolte 180 firme in gazebo Milano per fermare sbarchi migranti'

26 giugno 2021 a

a

a

Milano, 26 giu. (Adnkronos) - "Oggi ho partecipato ai banchetti di FdI per raccogliere le firme per fermare gli sbarchi dei clandestini e contro la riattivazione di Area B, Area C e dei parcheggi a pagamento, al mattino dalle 10 alle 13 al mercato di via Fauchè e al pomeriggio a partire dalle ore 15 in corso Vercelli. Abbiamo raccolto 180 firme, segno dell'adesione dei milanesi ad entrambe le iniziative". Lo afferma il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato, già vice sindaco del capoluogo lombardo ed assessore regionale.

“Da inizio anno ad oggi, secondo i dati del ministero dell'Interno sono sbarcati in Italia oltre 19 mila clandestini. Un numero già elevato che risulta ancor più grande se confrontato con quelli riguardanti lo stesso periodo nei due anni precedenti: 1.077 nel 2019 e 4.184 nel 2020. A questo aggiungiamo che nelle strutture della Lombardia è ospitato il 13% dei richiedenti asilo. Inoltre, sul territorio regionale, secondo i dati di Orim e Polis, ci sono oltre 110mila irregolari, quasi 50mila dei quali solo a Milano. È ora di dire basta una volta per tutte all'immigrazione clandestina, fermando gli scafisti e tutte le organizzazioni non Governative che speculano sulla pelle dei migranti. A riguardo è attiva online la mia petizione per dire ‘stop agli sbarchi'", aggiunge.

"Per quanto riguarda l'attivazione di Area B e Area C e dei parcheggi a pagamento si tratta di misure utili solo a riempire le casse del Comune, che mette le mani nelle tasche dei cittadini, degli automobilisti e dei lavoratori in un periodo economicamente difficile a causa della crisi economica dovuta alla pandemia. Oltre alla raccolta firme e ai gazebo, sta continuando anche la mia petizione online contro queste gabelle", conclude De Corato.