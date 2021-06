Covid: Mazzeo, 'Anche oggi nessun decesso in Toscana, seconda volta in una settimana'

26 giugno 2021 a

Firenze, 26 giu. - (Adnkronos) - "Anche oggi non ci sono stati decessi per Covid-19 in tutta la Toscana. E' la seconda volta che accade in una settimana. Nelle ultime 24h ci sono stati 52 nuovi casi, i ricoverati sono 124 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più). L'indice Rt è a 0,74, mentre l'incidenza dei contagi aggiornata all'ultimo monitoraggio del ministero è di 10,3 casi settimanali ogni 100mila abitanti". Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

"In Toscana, oltre il 60% della popolazione over 12 ha ricevuto la prima dose e il 27,6% ha terminato il ciclo vaccinale", sottolinea Mazzeo.

"Al momento in Toscana non ci sono focolai della temuta variante delta, però è necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire che questa nuova variante possa provocare l'aumento delle ospedalizzazioni - ricorda Mazzeo - La buona notizia è che gli ultimi studi stimano un'efficacia del vaccino Pfizer contro l'ospedalizzazione da variante Delta del 94% già dopo la prima dose e del 96% dopo la seconda. L'efficacia del vaccino AstraZeneca è del 71% dopo la prima dose e del 92% dopo la seconda. Insomma, entrambi i vaccini funzionano, aiutano e aiuteranno a proteggerci. Forza Toscana! Insieme ce la faremo!"