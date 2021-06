Covid: Bernini, 'preannunciare nuovi lockdown un boomerang'

26 giugno 2021 a

Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Che la battaglia contro il Covid non sia ancora vinta è giusto dirlo, come affermare che il “liberi tutti” sarebbe profondamente sbagliato e che non bisogna ripetere gli errori della scorsa estate. Ma preannunciare già nuovi lockdown nel momento in cui l'Italia sta faticosamente ripartendo, come ha fatto ieri il Comitato tecnico scientifico, rischia di diventare un boomerang". Lo dice la presidente dei senatori di FI Anna Maria Bernini.

"Gli inviti alla responsabilità individuale sono sacrosanti, ma il principale compito dello Stato in questo momento è far funzionare il piano vaccinale e potenziare sequenziamento e tracciamento, come indicato da Draghi. Costa molto meno che richiudere”, aggiunge la Bernini.