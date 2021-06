Europei: Mancini, 'vittoria meritata, questa sofferenza può farci bene'**

26 giugno 2021 a

Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - "L'abbiamo portata a casa perché lo abbiamo meritato anche se alla fine abbiamo subito questo gol che prima o poi avremmo dovuto subire. Nel primo tempo avremmo potuto segnare qualche gol, nella ripresa siamo calati ma l'abbiamo voluta e l'abbiamo vinta". Così il ct azzurro Roberto Mancini, ai microfoni della Rai, dopo il successo per 2-1 ai supplementari sull'Austria che qualifica gli azzurri ai quarti dell'Europeo.

"Abbiamo vinto grazie ai giocatori che sono in panchina che sono entrati con la mentalità giusta -prosegue Mancini-. I ragazzi hanno speso tantissimo, Chiesa e Pessina sono stati bravi. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, forse più difficile dei prossimi quarti di finale. Questa vittoria così sofferta può farci bene". Lei a Vialli vi siete ripresi qualcosa a Wembley? "No. E' ancora lunga. Ne mancano ancora tre per riprenderla". Ora Belgio o Portogallo. "Son due squadre straordinarie. E' difficile".