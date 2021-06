TotalEnergies: si aggiudica con Qatar Petroleum 2 blocchi in offshore Suriname

25 giugno 2021 a

Parigi, 25 giu.(Adnkronos) - TotalEnergies e il suo partenr Qatar Petroleum si sono aggiudicati i blocchi 6 e 8 nell'offshore del Suriname. Questi due blocchi in acque profonde (30 a 50 metri) che saranno operati da TotalEnergies sono situati nei pressi del blocco 58 dove opera già il gruppo energetico francese e dove 4 importanti scoperte sono state fatte dal gennaio 2020. Con questa aggiudicazione, TotalEnergies, si legge in una nota, "rafforza così la sua presenza in Suriname". "Siamo molto soddisfatti di consolidare la nostra partnership strategica internazionale con Qatar Petroleum nel bacino del Suriname-Guyana", commenta Kevin McLachlan, direttore E&P di TotalEnergies.

La quota di TotalEnergies è del 40%, quella di Qatar Petroleum del 20% mentre la compagnia petrolifera nazionale Staatsolie avrà una quota del 40%.