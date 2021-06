SOSutenze: il sito per il confronto delle tariffe lancia due nuovi servizi. Da giugno online speed test e la verifica della copertura

25 giugno 2021 a

(Milano, 25 giugno 2021) - Milano, 25 giugno 2021 - SOSutenze si propone come un'alternativa completamente italiana nell'offrire un supporto nel

La proposta di SOSUtenze

SOSutenze nasce dall'esperienza di oltre 20 anni di INGO Spa nella relazione coi clienti e vuole essere un comparatore indipendente, con contenuti orientati al risparmio sulle utenze domestiche e per PMI.

I nuovi servizi

SOSutenze non è un semplice sito per il confronto delle tariffe della luce o per il confronto tariffe telefoniche, ma ha recentemente ampliato la propria offerta introducendo lo Speed test e la Verifica della copertura. L'apertura verso il mondo della telefonia è un passo essenziale per questa azienda che, si ricorda, è un'alternativa tutta italiana nel confronto delle tariffe telefoniche e non solo.

Lo Speed Test, in particolare, è un servizio che permette all'utente di verificare la velocità di connessione: qualora questa non dovesse essere in linea con le aspettative e le necessità, è possibile procedere con un confronto delle tariffe telefoniche e scegliere un nuovo fornitore più performante e soddisfacente. Analogamente la Verifica della copertura è un servizio che SOSutenze mette a disposizione di tutti coloro che non sono soddisfatti del proprio contratto di telefonia: infatti, SOSutenze supporta gli utenti nella scelta dell'offerta telefonica più adatta.

Infine, non bisogna sottovalutare la possibilità che viene messa a disposizione di comparare anche i servizi di streaming e mobile.

SOSutenze è oggi un importante player nel settore del confronto tariffe luce, gas e telefonia e che offre ai propri clienti un supporto a 360° nell'ambito del confronto delle tariffe.

Per informazioni

SOSutenze

Email:

Numero Tel: 02 45464124