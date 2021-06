Scuola: Giannelli (presidi), 'condivido invito Draghi a non ripetere errori, si agisca'

25 giugno 2021 a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - ”Mancano poco più di due mesi all'inizio del nuovo anno. Non sappiamo ancora come si esprimerà il Cts sulla ripartenza ma non è irragionevole immaginare – anche in considerazione della variante Delta e delle dinamiche della pandemia – che distanziamento e dispositivi di protezione continueranno a essere la norma. Alla luce di questa considerazione condivido appieno l'invito del Presidente del Consiglio a far tesoro dell'esperienza, a non ripetere gli errori del passato e chiedo al decisore politico di non agire tardivamente ricorrendo a soluzioni improvvisate e inefficaci“. Lo ha detto il Presidente nazionale Anp, Antonello Giannelli

“L'Anp chiede che siano resi noti al più presto i passaggi attraverso i quali le scuole dovranno pianificare il rientro a settembre: deve essere definito un cronoprogramma preciso che consenta ai colleghi dirigenti di valutare l'uso delle risorse disponibili sulla scorta dell'esperienza maturata. Non è più pensabile - prosegue - mantenere un clima di incertezza che incide non solo sul personale scolastico ma anche sulle famiglie e sugli alunni”.

“Di fatto, sono stati soprattutto gli studenti del secondo ciclo a vivere un anno particolarmente tribolato, con continui stop and go e presenza fisica in classe limitata. Tale situazione ha condizionato ancor più negativamente gli studenti degli istituti tecnici e professionali e non sorprende che proprio questi istituti, pur nevralgici per il mondo del lavoro, abbiano registrato una flessione delle iscrizioni. Se distanziamento e mascherine saranno confermati - conclude - ritengo necessario che l'Amministrazione comunichi ai dirigenti delle scuole in tempi brevissimi se esse potranno ancora contare sul cosiddetto 'organico Covid', di cui a oggi non si hanno notizie, e soprattutto se potranno organizzare le attività d'aula e di laboratorio in presenza senza dover subire le difficoltà – riconosciute persino dal Presidente del Consiglio – dovute ai trasporti. E se il Presidente Draghi ha detto di sperare di avere imparato queste cose e di farle bene, l'Anp auspica il superamento dell'orizzonte della speranza: la scuola pretende certezze”.