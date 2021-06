Omofobia: Mirabelli, 'grazie Fedriga, con onestà ha chiarito che da Salvini solo propaganda'

25 giugno 2021 a

a

a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Credo che dobbiamo ringraziare Fedriga per la semplicità e l'onestà con cui ha chiarito che i richiami di Salvini e Ostellari al dialogo sul ddl Zan sono una finta propagandistica. Il presidente del Friuli ha chiarito ciò che per noi era evidente dalla discussione di questi mesi: per la Lega il testo della legge contro l'omotransfobia non è modificabile ma va rifatto, altro che cercare modifiche condivise, come hanno ampiamente dimostrato vogliono solo affossarlo!”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, capogruppo dem in Commissione Giustizia e vicepresidente del gruppo.