M5S: Giacomoni (Fi), 'centrodestra protegga Governo con coordinamento parlamentare'

25 giugno 2021 a

a

a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - “Quando nasci solo perché sei contro il sistema e cresci sperimentando i fallimenti delle tue idee, poi sei destinato a un inesorabile e veloce declino politico. Oggi non abbiamo tempo da perdere con le beghe interne dei grillini, la priorità è mettere in sicurezza l'Italia, questo passa dalla messa in sicurezza di questo Governo che non può subire in alcun modo le conseguenze della lotta fratricida che si sta combattendo all'interno del M5S". Lo afferma Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e componente del Coordinamento di presidenza del partito.

"Siamo in una fase -aggiunge- nella quale dalle parti di Cinquestelle può accadere di tutto, pertanto è un dovere morale, prima ancora che politico, che il centrodestra di governo ponga in essere un forte coordinamento parlamentare. Bisogna proteggere il governo Draghi da qualsiasi ipotesi di nuovi Vaffaday targati M5S”.