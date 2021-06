25 giugno 2021 a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Penso che" tra Grillo e Conte "ci siano diverse visioni del Movimento che stanno emergendo. Poi della trattativa tra Grillo e Conte non conosco i dettagli, per cui non so a che punto siano arrivati ". Così Davide Casaleggio a Radio Capital.