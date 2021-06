Filosofi: John Locke? Vanitoso, pigro e plagiatore, secondo il suo amico intimo (2)

25 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Waldmann, racconta il quotidiano londinese "The Guardian" che ha anticipato l'articolo del "Journal of Modern History", descrive la scoperta come il "santo graal" degli studi su Locke: non solo il libro di memorie è feroce sul personaggio di Locke, ma rivela anche che aveva letto il capolavoro di Thomas Hobbes del 1651, "Leviatano", un'opera che all'epoca era estremamente controversa e che Locke aveva sempre negato di conoscere. Altri studiosi hanno salutato il ritrovamento come "straordinario".

"Queste novità cambiano le nostre conoscenze su Locke e sono rimasto assolutamente sbalordito da leggere queste carte - ha detto Waldmann - È straordinariamente eccitante, non credo che troverò mai più nulla di così significativo".

Le memorie si aprono con un ricordo del periodo di Locke a Oxford dove, secondo Tyrrell, il filosofo "non ha studiato affatto; era pigro e disinvolto, e si divertiva con sciocchezze". Locke è ricordato come un uomo che "si vantava di essere originale e disprezzava ciò che non riusciva a far passare per suo".