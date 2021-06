Europei: Uefa, indagine su tifosi ungheresi per presunti cori razzisti

25 giugno 2021 a

Roma, 25 giu. (Adnkronos/Dpa) - La Uefa ha avviato un provvedimento disciplinare per indagare su "potenziali incidenti discriminatori" avvenuti durante la partita valida per l'ultima giornata del girone F di Euro 2020, tra Germania e Ungheria mercoledì all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La Uefa non ha fornito ulteriori dettagli ma secondo i media, i tifosi ungheresi avrebbero intonato cori omofobi in seguito al gol del 2-2 che ha di fatto qualificato i tedeschi alla fase ad eliminazione diretta della competizione.