Roma, 25 giu. Adnkronos) - "Io ho espresso diverse volte il mio pensiero su come il Movimento si stia trasformando in qualcosa di diverso in questo ultimo anno. Fino ad un anno fa i principi erano ben chiari, oggi meno e per questo ne ho preso le distanze". Così Davide Casaleggio a Radio Capital.