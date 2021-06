Trading online: diventare analista tecnico certificato con la masterclass di Segnaliditrading.net

24 giugno 2021 a

(Milano 24 giugno 2021) - Milano, 24 giugno 2021. Per operare sui mercati finanziari in modo professionale servono competenze e una buona formazione, oltre ovviamente alle certificazioni tecniche necessarie per trasformare questa attività in un lavoro riconosciuto. La figura dell'analista tecnico è particolarmente ricercata al giorno d'oggi, sia in Italia che all'estero, ed è in grado di aprire numerosi sbocchi lavorativi e possibilità di carriera.

Allo stesso tempo imparare ad investire come un professionista garantisce numerosi vantaggi, in quanto è possibile fare trading in modo sostenibile e consapevole attraverso una strategia d'investimento personalizzata e profittevole. Per diventare un analista finanziario certificato bisogna seguire un percorso formativo ad hoc, in grado di fornire la preparazione indispensabile per superare l'esame SIAT ed essere autorizzati a fornire questo tipo di servizio.

Oggi in Italia l'unico cammino formativo in grado di farlo è la

Come funziona la masterclass per analista finanziario certificato

Un analista finanziario certificato è un professionista in possesso di un diploma SIAT, rilasciato dalla Società Italiana di Analisi Tecnica, l'unica istituzione riconosciuta a livello nazionale per certificare questo tipo di competenze. Oltre a superare l'esame SIAT un analista tecnico deve essere in grado di creare una strategia d'investimento da zero, per operare sui mercati in maniera precisa in base al profilo di rischio e agli obiettivi da raggiungere.

La masterclass proposta da Segnaliditrading.net è in grado di preparare professionalmente tutte le persone interessate a questi due ambiti, da un lato fornendo le conoscenze tecniche necessarie per superare la prova SIAT, dall'altro insegnando come costruire una strategia d'investimento realmente efficace. Per farlo docenti professionisti e altamente qualificati offrono un percorso di alta formazione, in grado di accompagnare passo a passo verso la preparazione dell'esame SIAT e l'apprendimento delle tecniche migliori per l'analisi finanziaria e la pianificazione degli investimenti.

In particolare, il corso mostra come leggere i mercati finanziari attraverso l'analisi tecnica e fondamentale, partendo dal money management per distribuire il capitale con una corretta asset allocation delle risorse e una scelta ottimale delle asset class giuste. Per acquisire queste competenze di alto livello si inizia con 4 mesi di formazione online, con 16 settimane di webinar accompagnati dal servizio di coaching con Alessandro Moretti e il suo gruppo di esperti trader e analisti finanziari certificati, terminando con il weekend finale con il laboratorio di trading dal vivo.

Le lezioni in aula si tengono nell'auditorium di IoInvesto, altra realtà importante e celebre legata ai professionisti di SegnaliDiTrading, con l'incontro fisico tra docenti e studenti presso la sede per la formazione professionale a Mendrisio, vicinissima al confine svizzero con l'Italia. Durante il fine settimana vengono realizzate simulazioni specifiche per l'esame SIAT, per garantire la giusta preparazione nell'affrontare l'ultima sfida e ottenere l'ambito riconoscimento, con il quale proporsi nel mondo del lavoro e cogliere le opportunità assicurate da questa professione.

Perché conviene iscriversi alla masterclass di Segnaliditrading.net per analisti tecnici?

Chiunque sia interessato ad investire in modo professionale dovrebbe valutare un percorso di formazione di qualità, realizzato da veri analisti e investitori in grado di fornire risultati concreti. Purtroppo sul web è pieno di corsi realizzati da pseudo guru della finanza, con i quali vengono promesse prestazioni incredibili nel trading online e negli investimenti con appena poche lezioni. Purtroppo non esiste un cammino semplice e rapido, ma è necessario studiare, investire nella preparazione tecnica e soprattutto scegliere con grande attenzione le persone a cui affidarsi per acquisire conoscenze e competenze.

La masterclass di segnaliditrading.net vanta un tasso significativo di successo, infatti secondo i dati disponibili tutti gli studenti passano l'esame SIAT con il massimo dei voti, posizionandosi sempre ai primi posti tra gli esaminandi. Anche i giudizi degli studenti mostrano l'apprezzamento nei confronti della proposta formativa di Alessandro Moretti, con recensioni verificabili estremamente positive. Inoltre è possibile inserirsi in un piccolo gruppo di appena 20 studenti, dove è possibile essere seguiti in modo diretto con la massima attenzione da parte dei docenti.

Partecipando ad un cammino di formazione di questo genere è possibile imparare a progettare una strategia d'investimento vincente da zero, per operare sui mercati a seconda delle proprie esigenze e dei risultati che si vogliono ottenere. In più si aprono anche le porte del mondo del lavoro in ambito finanziario, grazie alla semplicità con cui gli studenti del corso di Segnaliditrading.net vengono riconosciuti come analisti tecnici dalla SIAT, per sfruttare le numerose opportunità professionali offerte in questo momento dal settore finanziario.

