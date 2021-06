24 giugno 2021 a

Eastbourne, 24 giu. -(Adnkronos) - Camila Giorgi approda in semifinale al torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 565.530 dollari). L'azzurra, numero 75 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera la bielorussa, Aryna Sabalenka, numero 4 del ranking Wta e prima favorita del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-5), 0-6, 6-4 in 2 ore e 21 minuti. Giorgi affronterà in semifinale l'estone Anett Kontaveit, numero 27 del mondo.