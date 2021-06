Tennis: Wimbledon, Thiem dà forfait per un infortunio al polso

24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. - (Adnkronos) - Dominic Thiem dà forfait a Wimbledon, al via lunedì prossimo. L'austriaco, numero 5 del mondo, non sarà presente alla terza prova stagionale del Grande Slam a causa di un problema al polso patito durante il torneo di Maiorca, che lo aveva costretto al ritiro durante la partita di secondo turno contro Adrian Mannarino. Ad annunciare il ritiro lo stesso Thiem sui suoi profili social. "Farò tutto il possibile per recuperare quanto più velocemente. Mi è stato detto che dovrò stare lontano dal circuito per diverse settimane, ma spero di rendere questa pausa il più breve possibile. Sono determinato nel tornare più forte di prima e apprezzo molto il supporto dei fan in questi momenti difficili. Mi dispiace molto dover saltare i tornei di Wimbledon, Amburgo e Gstaad che sono molto importanti per me".