Sport: Valente, 'bene Bianchi su attività motoria a scuola, ora serve segnale concreto'

Roma, 24 giu. - (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di oggi del Ministro Bianchi in merito all'attività motoria nella scuola vanno nella giusta direzione, almeno negli intenti. Ora però serve un segnale forte, concreto. Poco importa se l'inserimento del docente specializzato nella scuola primaria avverrà tramite il DDL992 fermo in Senato, una norma in qualche decreto legge o nella Legge di bilancio 2022, l'importante é farlo quanto prima possibile, coprendo tutte le classi dalla prima alla quinta". Così su Instagram il deputato del MoviMento 5 stelle Simone Valente. "I prossimi mesi ci diranno chi veramente vuole approvare questa legge sacrosanta in favore dei più giovani e chi fa resistenza per mantenere tutto com'è", aggiunge Valente.