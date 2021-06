SNAI – Formula 1: Verstappen-Hamilton, duello sul filo Leclerc, l'impresa vale 20 volte la posta

24 giugno 2021 a

(Milano 24 giugno 2021) - I due big di Red Bull e Mercedes partono alla pari nel Gp di Stiria, ottavo appuntamento stagionale: per entrambi il successo si gioca a 2,25. Lontani tutti gli altri, Ferrari comprese.

Milano, 24 giugno 2021 – Nel primo dei due appuntamenti consecutivi in Austria, casa della Red Bull, si attende un nuovo grande duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: nelle previsioni degli analisti SNAI, relative al GP di Stiria in programma domenica, i due big di Mercedes e Red Bull partono sulla stessa linea e con la stessa quota per il primo posto finale: 2,25. Lontani, tutti gli altri, compresi i rispettivi compagni di squadra Valtteri Bottas e Sergio Perez, entrambi a 7,50. Staccato di molto il britannico Lando Norris su McLaren, per il quale la scommessa paga 15 volte la posta, mentre dietro troviamo le due Ferrari di Charles Leclerc (a 20) e Carlos Sainz Jr. (a 25).

Qualifiche, Hamilton è dietro – L'olandese ha invece un leggero vantaggio sul rivale per quanto riguarda le qualifiche del sabato, dove una sua pole raddoppia la posta giocata. Per Hamilton quota leggermente più alta a 2,25. Il finlandese Bottas è proposto anche in questo caso a 7,50, mentre il miglior tempo di Perez si gioca a 10. Tris di piloti a 20, con le due Ferrari di Sainz e Leclerc assieme a Lando Norris.

Titolo, vantaggio minimo di Verstappen – Per il titolo ormai è corsa a due, così come da pronostico di inizio stagione. Dopo la vittoria a Le Castellet, Verstappen è avanti di pochissimo su Hamilton: l'olandese è a 1,80, mentre il campione in carica paga 1,90. Fuori dai giochi tutti gli altri.

