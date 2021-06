Russia: Cremlino su Mar Nero, 'risposta Mosca sarà a livello diplomatico'

24 giugno 2021 a

a

a

Mosca, 24 giu. (Adnkronos) - La Russia adotterà misure appropriate a livello diplomatico in risposta all'incidente di ieri nel Mar Nero in cui è stato coinvolto il cacciatorpediniere britannico Hms Defender, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha quindi anticipato che l'ambasciatrice britannica a Mosca, Deborah Bronnert sarà convocata al ministero. "Le guardie di frontiera e le forze armate russe continueranno a mantenere la loro linea della fermezza, strettamente in linea con il diritto internazionali, contro altre provocazioni di questo tipo, ha aggiunto Peskov.