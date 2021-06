Recovery: Fedriga, 'impegno Conferenza regioni è 'cura della Repubblica'" (2)

24 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Nella fase progettuale ed in quella attuativa del piano nazionale vaccini abbiamo collaborato e stiamo collaborando attivamente con la struttura commissariale - ha ricordato Fedriga - Se oggi il Paese viaggia nella campagna vaccinale agli stessi ritmi – se non in alcuni casi migliori – degli altri Paesi europei lo si deve prima di tutto agli operatori sanitari e ai volontari, ma anche allo sforzo organizzativo dei diversi servizi sanitari regionali".

"Io credo che anche questo impegno possa inquadrarsi in quel concetto di 'cura della Repubblica' da Lei autorevolmente richiamato il 2 giugno scorso, ancor più se si considera il fatto che la Conferenza ha sempre deliberato le sue decisioni all'unanimità, indipendentemente dai governi e dalle maggioranze parlamentari, in una logica di continuità amministrativa. A questo proposito mi permetta, in questa importante occasione, di ringraziare tutti i Presidenti delle Regioni ed in particolare chi ha preceduto Michele Emiliano ed il sottoscritto alla guida della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e Giovanni Toti", ha concluso.