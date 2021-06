Pd: Calenda, 'per elettori Conte leader meglio di Letta? complimenti a Bettini & co'

24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "A forza di giocare con le parole - grande punto di riferimento etc - hanno convinto gli elettori di centro sinistra che il segretario del principale partito del csx è inadatto a fare il leader e che è meglio il capo dei 5S. Una cosa assurda. Complimenti a Bettini, Bersani e co". Così Carlo Calenda su twitter commentando un sondaggio per Agorà in cui il 57% degli elettori di centrosinistra vorrebbe Giuseppe Conte leader e il 24% Enrico Letta.