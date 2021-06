Montagna: Consiglio Regione Lombardia e Cai, in estate centinaia giovani ospiti dei rifugi

24 giugno 2021 a

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - “Nell'ambito delle iniziative previste dalla Legge regionale per le Montagne, quest'anno abbiamo deciso di sostenere un nuovo progetto per portare centinaia di giovani in montagna con il coinvolgimento di 80 rifugi lombardi delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio, consapevoli che proprio i giovani sono stati quelli che più hanno sofferto le restrizioni della pandemia e quelli da cui per primi dobbiamo ripartire regalando loro emozioni nuove ed esperienze importanti, in questo caso, possiamo ben dirlo, a fil di cielo”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, presentando oggi a Palazzo Pirelli il progetto “#Y4M - Young People for the Mountains”, patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia.

“Con questa iniziativa -ha aggiunto Fermi- vogliamo avvicinare sempre di più i giovani alla montagna facendo loro apprezzare e riscoprire la cultura montana, ma al tempo stesso vogliamo anche offrire un piccolo sostegno a chi in montagna vive e lavora ogni giorno come i rifugisti e i malghesi”. Il progetto ha come ente capofila la Sezione Cai di Bergamo e conta anche sui patrocini del Cai Lombardia, dell'Osservatorio per le montagne, dell'Associazione Rifugi di Lombardia e dell'Università degli Studi di Bergamo.

Complessivamente saranno messi a disposizione 500 voucher di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione) presso gli oltre 80 rifugi aderenti: saranno coinvolti giovani lombardi di età compresa tra i 18 e i 30 anni che potranno ottenere il voucher (due per ciascun partecipante) candidando il proprio progetto “Viaggio sulle montagne di Lombardia”. I pernottamenti saranno consentiti per tutta l'estate a partire dal 4 luglio, data che coinciderà quest'anno con la Giornata regionale per le Montagne.