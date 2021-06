Montagna: Consiglio Regione Lombardia e Cai, in estate centinaia giovani ospiti dei rifugi (2)

24 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Al termine ogni partecipante dovrà cimentarsi nella redazione e realizzazione di un “diario di viaggio” della propria esperienza in montagna: il reportage potrà essere fotografico, video o scritto, secondo le indicazioni contenute nel bando, e tutti i reportage saranno raccolti in una pubblicazione finale che sarà presentata a fine settembre in Consiglio regionale. I giovani dovranno infine sottoscrivere la carta dei valori montani di “Save the Mountains”.

“Grazie a questo importante progetto, siamo di fronte a un'occasione unica, quella di far conoscere ai giovani le nostre bellissime montagne, con la loro gastronomia, in particolar modo i prodotti delle malghe", ha sottolineato il consigliere segretario Giovanni Malanchini. “Il progetto presentato oggi dal Cai e da Paolo Valoti è unico ed innovativo -ha aggiunto il consigliere segretario Dario Violi- e se la montagna torna ad essere valorizzata, riscoperta e vissuta, è anche grazie ad iniziative come questa. Coinvolgere i ragazzi è il modo migliore per avere una vetrina comunicativa completamente diversa, avvicina anche i giovani che la montagna non la conoscono, e fa in modo che siano loro stessi a promuoverla e a valorizzarla, diffondendo la bellezza della natura e dei nostri territori attraverso i social”.

“L'impegno comune per i nostri giovani –ha spiegato Paolo Valoti- nasce dalla consapevolezza del loro ruolo fondamentale di attori protagonisti di una montagna “nuova”, vissuta secondo i principi di uno sviluppo più etico, responsabile e sostenibile e che lega strettamente la tutela e la valorizzazione della risorse naturali alla dimensione economica e sociale. Aiutiamo i giovani a vivere in montagna e di montagna perché il loro contributo sarà determinante per salvare e valorizzare questo patrimonio naturale unico e indispensabile”.