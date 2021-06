Milano: sorpreso con quasi 300 grammi di hashish, arrestato

24 giugno 2021 a

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato dalla polizia in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione ferroviaria di Milano Centrale, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, un cittadino senegalese di 38anni, è stato fermato dagli agenti per un controllo, ma ha buttato un involucro a terra e ha cercato di fuggire. Il 38enne è stato subito bloccato e nell'involucro gettato gli agenti hanno trovato 16 grammi di hashish. Poco distante è stata trovata l'auto dell'uomo, con dentro 25 grammi di hashish, oltre 500 euro in contanti e quattro smartphone integri.

Nella sua abitazione a Pero, in provincia di Milano, la polizia ha trovato altri 250 grammi di hashish, un bilancino di precisione, la somma di 560 euro e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 38enne è stato arrestato e denunciato per ricettazione.