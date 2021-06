Milano: di Montigny, 'vice di Sala? Se ci sono visione e obiettivo comuni si può collaborare'

24 giugno 2021 a

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - “Io credo alle formule miste. Bisogna però capire i presupposti. Non deve voler dire asservirsi. Se ci sono una visione condivisa e un obiettivo comune, allora non vedo come non si possa collaborare”. Così Oscar di Montigny, manager di Mediolanum, ha risposto all'ipotesi di fare il vice di Beppe Sala dopo la sua rinuncia a correre come candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative del Comune di Milano durante la trasmissione di Telelombardia 'The True Show - Attenti a quei due', condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò.