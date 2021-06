Migranti: Meloni, 'posizione governo in Ue debole e inefficace'

24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "La posizione del Governo nazionale nel dibattito UE sulle politiche migratorie è debole e inefficace: per fermare i continui sbarchi è necessaria una missione europea che abbia come obiettivo quello di contrastare i trafficanti di esseri umani e distinguere tra chi ha diritto allo status di rifugiato e chi no. Fermare l'immigrazione clandestina è un dovere". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.