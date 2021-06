24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Questo Movimento ha bisogno di un visionario come me e di un integerrimo come Conte". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo durante l'incontro con i deputati 5 Stelle a Montecitorio.