24 giugno 2021 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Nel neo statuto M5S messo a punto da Giuseppe Conte "erano previste due comunicazioni diverse, ovvero che io non parlavo a nome del Movimento. Ma io c'entro eccome con la comunicazione. Rocco Casalino è bravissimo sulle tv, ma deve rapportarsi anche con me, non solo con il capo politico". Così Beppe Grillo, a quanto apprende l'Adnkronos, nella riunione con i parlamentari M5S.