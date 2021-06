24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "I 5 Stelle vanno cancellati dalla politica italiana, sono degli scappati di casa, hanno preso in giro milioni di italiani promettendo cose che non hanno fatto stando aggrappati alle poltrone in modo spregiudicato". Lo dice Carlo Calenda a Stasera Italia su Rete4.