M5S: Azzolina, 'imbarazzanti riferimenti sessisti Salvini nei miei confronti'

24 giugno 2021 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Non è facile essere donne in politica. Non immaginavo quanto fosse complicato. Siamo poche e vorrei non ci fossero condanne. Se sei brutta o se sei carina ti chiedono come hai fatto a arrivare lì. Imbarazzanti i riferimenti sessisti di Salvini, come quello al mio esame orale. Gli ho chiesto di cancellare quel post perché generava commenti sessisti, ma lui non lo ha fatto". Così Lucia Azzolina, ex Ministro dell'istruzione e deputata 5Stelle, rispondendo alle domande di Giulio Gambino, direttore di Tpi.it, al festival del giornale online in corso a Tor Bella Monaca.