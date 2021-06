Inpgi: Macelloni, 'Tridico ancora una volta fa di tutto per sabotare possibile soluzione'

24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, dichiara di non voler interferire nell'autonomia della Cassa di previdenza dei giornalisti ma, allo stesso tempo, ancora una volta fa di tutto per sabotare ogni possibile soluzione strutturale alla situazione di grave crisi dell'Inpgi". Ad affermarlo in una nota è il presidente dell'Inpgi, Marina Macelloni commentando le dichiarazioni del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico nel corso dell'audizione alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.