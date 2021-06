Giustizia: Palamara, 'politica preferisce non disturbare magistrati su riforme'

24 giugno 2021 a

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - "All'interno della magistratura vige il principio dell'autoriforma: un magistrato dice le riforme ce le facciano noi", un aspetto su cui la classe politica "deve confrontarsi e tenerne conto. Ci sono riforme e riforme, sul tema della Next Generation Eu siamo tutti d'accordo che è un'occasione irripetibile e nessun magistrato dirà mai di no". Lo afferma Luca Palamara, il magistrato autore del libro 'Il sistema', ospite del convegno 'Da Tangentopoli al Sistema' che si è tenuto a Milano.

Sul resto, però, le divergenze tra i due mondi sono evidenti. "In questo momento la classe politica essendo a vario titolo e diversamente coinvolta anche in vicende giudiziarie ritiene che sia meglio arretrare, forse perché ci sono dei consiglieri che suggeriscono che la strada migliore sia non disturbare il manovratore che è chi deve svolgere le indagini e se così è meglio non muovere l'acqua e se cosi è meglio non fare le riforme", aggiunge.

"Io penso che invece a un certo punto bisogna prendere il coraggio e provare invece a pensare invece che dopo 70 anni si può discutere se il sistema è ancora attuale, se qualcosa non ha funzionato nelle regole del gioco", conclude Palamara che auspica un intervento serio.