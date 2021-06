Giustizia: Bazoli, 'Costa eviti polemiche inutili'

24 giugno 2021 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “Come ben sa il collega Costa, il Partito democratico è impegnato limpidamente e senza ambiguità a sostenere lo sforzo del governo per portare a compimento una buona riforma della giustizia. Ivi compresa la parte sulla prescrizione. In questo momento sarebbe intelligente mettere da parte schermaglie e polemiche inutili all'interno della maggioranza, e remare tutti nella stessa direzione”. Così il capogruppo Dem in commissione Giustizia alla Camera, Alfredo Bazoli.