Covid: Fontana, 'Regioni coese in scelte più importanti, trovata sempre sintesi'

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - “Un utile e importante scambio di opinioni nel quale abbiamo anche affrontato il tema dell'autonomia. Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, ha evidenziato quanto sia importante procedere in questa riforma istituzionale che, a causa della pandemia, ha subito un'interruzione. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha riconosciuto, ancora una volta, l'importanza delle Regioni e dell'attività che le stesse svolgono in diversi ambiti”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell'incontro per il 40esimo anniversario della nascita della Conferenza delle Regioni al Quirinale.

Guardando alla pandemia e al ruolo delle Regioni, Fontana ha sottolineato come “le Regioni siano state coese nelle scelte più importanti trovando sempre una sintesi comune”. “Abbiamo messo da parte – ha spiegato - le appartenenze politiche e fatto prevalere la capacità di funzionamento dei nostri enti, un modo d'agire che anche il presidente Mattarella ha apprezzato. Ora bisogna correre, c'è fermento e una grande voglia di fare”.

Come Lombardia, ha concluso Fontana, "anche alla luce dei numeri di questi giorni e sempre nel rispetto delle cautele, è il momento di ripartire definitivamente”.